Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Southeastern Anatolia Region
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Southeastern Anatolia Region, Turcja

;
Diyarbakir
5
Adiyaman
5
Kahta
5
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
11 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Sarisu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sarisu, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Odkryj luksusowe zakwaterowanie w dzielnicy Sarısu w Konyaaltı z naszym nowym projektem, któ…
$241,329
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Sarisu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sarisu, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Odkryj luksusowe życie w dzielnicy Sarısu w Konyaaltı z naszym nowym projektem oferującym st…
$241,329
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Sarisu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sarisu, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
2 070 m2, zawiera apartamenty z 1 sypialnią, 2 sypialnie, a także lofty z 2 i 3 sypialniami.…
$242,225
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Kalkan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kalkan, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 80 m²
Inspirująca przestrzeń w sercu KalkanaWyobraźcie sobie idealne połączenie komfortu, stylu i …
$395,050
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Sarisu, Turcja
Mieszkanie
Sarisu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Odkryj doskonałą mieszankę spokoju i nowoczesnego życia w tych nowo wybudowanych mieszkań zn…
$229,461
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Topcular, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Topcular, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Apartamenty te znajdują się w Eyupsulftan, jednej z najbardziej centralnych i historycznych …
$1,28M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Karpuztepe, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karpuztepe, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Alanya, full of magnificent nature and traces of history, has become one of the most lively …
$203,860
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Kalkan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kalkan, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Apartamenty na sprzeda ¿w nowej budowli mieszkaniowej. Lokalizacja budynku to Kalkan. Kalkan…
$400,859
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Konakli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Project name: Faraalya Panorama Date of construction: January 2023. Date of completion of …
$119,280
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Dicle, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dicle, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$132,233
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Sarisu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sarisu, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Odkryj luksus mieszkający w dzielnicy Konyaaltı Sarısu z naszym nowym projektem oferującym s…
$239,578
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Southeastern Anatolia Region.

1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Southeastern Anatolia Region, Turcja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się