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Nowe budynki na sprzedaż w Sincan

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Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and services in a prestigious area, Ankara, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and services in a prestigious area, Ankara, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and services in a prestigious area, Ankara, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and services in a prestigious area, Ankara, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and services in a prestigious area, Ankara, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and services in a prestigious area, Ankara, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and services in a prestigious area, Ankara, Turkey
Sincan, Turcja
od
$301,812
Oferujemy pełne apartamenty z widokiem na las, jezioro i dolinę.W rezydencji znajduje się kryty basen, taras na dachu, obsługa konsjerża, kawiarnia, spa, centrum fitness, studio jogi i pilates, sauna i pokój masażu, ogród, parking, ochrona na zewnątrz, klub.Wyposażenie i wyposażenie w domu O…
Agencja
TRANIO
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