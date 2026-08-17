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Hotele na sprzedaż w Sariz, Turcja

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1 obiekt total found
Hotel 4 000 m² w Kemer, Turcja
Hotel 4 000 m²
Kemer, Turcja
Powierzchnia 4 000 m²
Na sprzedaż oferuje kameralny hotel butikowy położony w malowniczej okolicy Göinük, jednej z…
$1,50M
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