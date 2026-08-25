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Bliźniaki na sprzedaż w Sariyer, Turcja

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1 obiekt total found
Bliźniak 4 pokoi w Sariyer, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Sariyer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 267 m²
Liczba kondygnacji 20
Nieruchomości w Sarıyer w Stambule, w Odległości Spaceru od Vadi Istanbul Projekt zlokalizow…
$2,95M
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