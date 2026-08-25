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Sklepy na sprzedaż w Sariyer, Turcja

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1 obiekt total found
Sklep 118 m² w Sariyer, Turcja
Sklep 118 m²
Sariyer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 17
Lokale Handlowe na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Maslak, Sarıyer, Stambuł Sarıyer, po…
$1,10M
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