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Lokale Biurowe w Sariyer, Turcja

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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 85 m² w Sariyer, Turcja
Pomieszczenie biurowe 85 m²
Sariyer, Turcja
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 65
Przestronne Biura w Pobliżu Autostrady TEM w Stambule Sarıyer Przestronne biura w pobliżu au…
$723 801
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