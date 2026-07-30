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Wille na sprzedaż w Rize, Turcja

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Iyidere
8
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8 obiektów total found
Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 220 m²
Nowa premium willa w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Fethiye jest idealnym połącz…
$503,471
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Faralia nie jest o kurorcie.Chodzi o wzrost. Cisza. O kosmosie.Domy tutaj nie są w gęstej ko…
$515,616
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Otoczone sosnami i palmami, na wzgórzu z panoramicznym widokiem na morze i góry - dom, który…
$1,02M
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OkeaskOkeask
Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 290 m²
Willa w Gojeku - prywatność, skala i absolutna legalnośćSą domy, które są budowane na sprzed…
$925,818
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 6
W Gojeku nie cenią ostentacyjnego luksusu.Doceniają lokalizację. Powietrze, widok.Ta willa z…
$796,341
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Nowoczesna willa 4 + 1 z basenem w Yaniklar, Fethiye - nadaje się do uzyskania obywatelstwa …
$479,638
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TekceTekce
Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 210 m²
Prezentowana na sprzedaż wspaniała willa z fascynującymi widokami na góry, znajduje się w Fe…
$641,656
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Willa w Iyidere, Turcja
Willa
Iyidere, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż znajduje się willa w budowie, znajduje się 30 minut od centrum Fethiye, 25 minut…
$332,286
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Parametry nieruchomości w Rize, Turcja

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