Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Pursaklar
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Pursaklar, Turcja

;
Penthouse Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse 3 pokoi w Pursaklar, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Pursaklar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 15/15
Apartamenty na Sprzedaż przy Ulicy Protokol w Pursaklar, Ankara Ankara jest stolicą i drugim…
$115,575
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się