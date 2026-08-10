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Mieszkania na sprzedaż w Ortaca, Turcja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Ortaca, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortaca, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3/3
$179,044
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