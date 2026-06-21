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Sklepy na sprzedaż w Orhangazi, Turcja

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1 obiekt total found
Sklep 245 m² w Orhangazi, Turcja
Sklep 245 m²
Orhangazi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 245 m²
Liczba kondygnacji 1
Lokale Handlowe w Otwartym Centrum Handlowym w Orhangazi, Bursa Region Orhangazi w Bursie wy…
$432,702
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