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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Orhangazi, Turcja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Orhangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Orhangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/4
Apartamenty w Centrum Handlowym przy Drodze Międzyregionalnej w Orhangazi Te apartamenty na …
$101,128
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Mieszkanie 2 pokoi w Orhangazi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Orhangazi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/4
Apartamenty w Centrum Handlowym przy Drodze Międzyregionalnej w Orhangazi Te apartamenty na …
$91,469
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