Novyy proekt na bolshoy territorii v Mahmutlare

Yesilkoey, Turcja

od €174,800

66–125 m² 2

Poddaj się: 2025

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Port Lara to kompleks, który zostanie zbudowany zgodnie ze standardami europejskimi i będzie zlokalizowany w jednej z najbardziej atrakcyjnych części dzielnicy Antalya – Altyntash. W odległości spaceru od kompleksu znajdzie się kilka szkół, kolegium, kort tenisowy, rynek, centralny plac dzielnicy, apteki i klinika. Do morza - 4 km Cała infrastruktura projektu « Lara Port » została zaprojektowana i zaprojektowana w celu stworzenia odpowiedniego poziomu jakości i najprzyjemniejszej atmosfery dla Twojej wygodnej rozrywki z najbliższymi. Korytarz lotniczy nie przechodzi odpowiednio przez obszar Altyntash, nie ma hałasu z samolotu, a jedynie piękny widok na samolot startowy lub lądujący! Przestrzeń wewnętrzna: - Wyposażona łazienka z szafkami - Sprzęt gospodarstwa domowego w kuchni - piekarnik, płyta grzejna i okap. - Klimatyzacja w każdym pokoju - Hydraulika w łazienkach i kuchni - Aluminiowe okna z podwójnymi szybami - Aluminiowa balustrada balkonu + szkło - Stalowe drzwi przednie - Domofon z kamerą - Generator - Podgrzewacz wody - podwieszany sufit - Zestaw słuchawkowy kuchenny Wszystkie apartamenty mają nowoczesny design. Powłoka ścienna - farba do prania. Pokrycie podłogi w kuchni i salonie - płytki ceramiczne. Pokrycie podłogi w sypialniach - laminat Na terenie kompleksu: - odkryty basen - odkryty basen dla dzieci - plac zabaw dla dzieci - kryty basen - bar przy basenie - sauna - łaźnia turecka - jacuzzi - sala fitness - parking - parking kryty - konsjerż - nadzór wideo 24/7 Dlaczego warto z nami współpracować: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. Zadzwoń lub napisz do nas, opowiedz nam o najbardziej dochodowych projektach zagranicznych nieruchomości już dziś!