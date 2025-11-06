Mieszkanie w nowym budynku Luna Dragos

Luna Dragos to nowoczesny kompleks mieszkaniowo-usługowy na dużą skalę, położony w dzielnicy Maltepe po azjatyckiej stronie Stambułu. Projekt obejmuje 689 mieszkań oraz 55 lokali handlowo-usługowych, tworząc przyjazną przestrzeń do życia z dogodnym dostępem do najważniejszych szlaków komunikacyjnych.

Luna Dragos oferuje panoramiczne widoki na morze i miasto, rozbudowaną infrastrukturę rekreacyjną oraz udogodnienia stworzone z myślą o rodzinach. Dzięki bliskości metra, głównych autostrad i komunikacji miejskiej projekt doskonale sprawdza się zarówno jako miejsce do zamieszkania, jak i długoterminowa inwestycja.

10 najważniejszych zalet projektu Luna Dragos