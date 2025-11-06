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Mieszkanie w nowym budynku Luna Dragos

Maltepe, Turcja
od
$330,256
;
6
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ID: 38898
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Maltepe
  • Metro
    Esenkent (~ 600 m)
  • Metro
    Gülsuyu (~ 900 m)

O kompleksie

Luna Dragos to nowoczesny kompleks mieszkaniowo-usługowy na dużą skalę, położony w dzielnicy Maltepe po azjatyckiej stronie Stambułu. Projekt obejmuje 689 mieszkań oraz 55 lokali handlowo-usługowych, tworząc przyjazną przestrzeń do życia z dogodnym dostępem do najważniejszych szlaków komunikacyjnych.

Luna Dragos oferuje panoramiczne widoki na morze i miasto, rozbudowaną infrastrukturę rekreacyjną oraz udogodnienia stworzone z myślą o rodzinach. Dzięki bliskości metra, głównych autostrad i komunikacji miejskiej projekt doskonale sprawdza się zarówno jako miejsce do zamieszkania, jak i długoterminowa inwestycja.

10 najważniejszych zalet projektu Luna Dragos

  • Położony w Maltepe, nadmorskiej dzielnicy z bezpośrednim dostępem do rejonu Dragos

  • Duży kompleks obejmujący 689 mieszkań oraz 55 lokali handlowo-usługowych

  • Funkcjonalne mieszkania dostępne wyłącznie w układach 1+1 i 2+1, idealnych do nowoczesnego życia w mieście

  • Panoramiczne widoki na Morze Marmara z wybranych apartamentów

  • Odkryty basen otoczony starannie zaprojektowanymi terenami zielonymi

  • Kompleksowa strefa wellness z łaźnią turecką (hamam), sauną i łaźnią parową

  • Rodzinne strefy z placami zabaw oraz zielonymi przestrzeniami do wypoczynku

  • Lokale handlowo-usługowe na terenie osiedla zaspokajające codzienne potrzeby mieszkańców

  • Doskonała komunikacja dzięki bliskości autostrad E-5, TEM, metra i transportu publicznego

  • Położenie w dynamicznie rozwijającej się części miasta o rosnącym popycie na nieruchomości i wysokim potencjale wzrostu wartości inwestycji

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Maltepe, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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od
$330,256
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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