Mieszkanie w nowym budynku Luna Dragos

Luna Dragos to nowoczesny kompleks mieszkaniowo-usługowy na dużą skalę, położony w dzielnicy Maltepe po azjatyckiej stronie Stambułu. Projekt obejmuje 689 mieszkań oraz 55 lokali handlowo-usługowych, tworząc przyjazną przestrzeń do życia z dogodnym dostępem do najważniejszych szlaków komunikacyjnych.
Luna Dragos oferuje panoramiczne widoki na morze i miasto, rozbudowaną infrastrukturę rekreacyjną oraz udogodnienia stworzone z myślą o rodzinach. Dzięki bliskości metra, głównych autostrad i komunikacji miejskiej projekt doskonale sprawdza się zarówno jako miejsce do zamieszkania, jak i długoterminowa inwestycja.
10 najważniejszych zalet projektu Luna Dragos
Położony w Maltepe, nadmorskiej dzielnicy z bezpośrednim dostępem do rejonu Dragos
Duży kompleks obejmujący 689 mieszkań oraz 55 lokali handlowo-usługowych
Funkcjonalne mieszkania dostępne wyłącznie w układach 1+1 i 2+1, idealnych do nowoczesnego życia w mieście
Panoramiczne widoki na Morze Marmara z wybranych apartamentów
Odkryty basen otoczony starannie zaprojektowanymi terenami zielonymi
Kompleksowa strefa wellness z łaźnią turecką (hamam), sauną i łaźnią parową
Rodzinne strefy z placami zabaw oraz zielonymi przestrzeniami do wypoczynku
Lokale handlowo-usługowe na terenie osiedla zaspokajające codzienne potrzeby mieszkańców
Doskonała komunikacja dzięki bliskości autostrad E-5, TEM, metra i transportu publicznego
Położenie w dynamicznie rozwijającej się części miasta o rosnącym popycie na nieruchomości i wysokim potencjale wzrostu wartości inwestycji