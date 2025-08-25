Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – w Tapu, 200 000 USD.

Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią (1+1), numer 65, na sprzedaż w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.

Cleopatra Twin Towers to kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w samym sercu Alanyi, blisko wszystkich niezbędnych udogodnień, zaledwie 650 metrów od słynnej plaży Kleopatry.

Centrum ze sklepami, centrami handlowymi, klubami nocnymi i tętniącym życiem kurortem znajduje się 700 metrów dalej.

Kompleks składa się z dwóch dziesięciopiętrowych bloków mieszkalnych z przyległym, strzeżonym osiedlem i doskonałą infrastrukturą.

Data zakończenia: 2020 r.

Infrastruktura:

Ogród tropikalny, projekt krajobrazowy

Basen zewnętrzny z parkiem wodnym

Brodzik dla dzieci

Strefa do opalania i relaksu z leżakami

Bar przy basenie

Lobby, recepcja

Dozorca, ogrodnik

Kryty basen z podgrzewaną wodą

Centrum fitness z siłownią

Sauna

Łaźnia parowa rzymska

Gabinety masażu

Kawiarnia, bar witaminowy

Pokój zabaw dla dzieci

Grill

Plac zabaw dla dzieci

Telewizja satelitarna

Internet bezprzewodowy

Generator prądu

Parking kryty

Parking zewnętrzny

Całodobowa ochrona i monitoring

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.