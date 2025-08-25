Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – w Tapu, 200 000 USD.
Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią (1+1), numer 65, na sprzedaż w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.
Cleopatra Twin Towers to kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w samym sercu Alanyi, blisko wszystkich niezbędnych udogodnień, zaledwie 650 metrów od słynnej plaży Kleopatry.
Centrum ze sklepami, centrami handlowymi, klubami nocnymi i tętniącym życiem kurortem znajduje się 700 metrów dalej.
Kompleks składa się z dwóch dziesięciopiętrowych bloków mieszkalnych z przyległym, strzeżonym osiedlem i doskonałą infrastrukturą.
Data zakończenia: 2020 r.
Infrastruktura:
