  4. Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.

ID: 32667
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1126
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 17.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – w Tapu, 200 000 USD.
Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią (1+1), numer 65, na sprzedaż w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.

Cleopatra Twin Towers to kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w samym sercu Alanyi, blisko wszystkich niezbędnych udogodnień, zaledwie 650 metrów od słynnej plaży Kleopatry.

Centrum ze sklepami, centrami handlowymi, klubami nocnymi i tętniącym życiem kurortem znajduje się 700 metrów dalej.

Kompleks składa się z dwóch dziesięciopiętrowych bloków mieszkalnych z przyległym, strzeżonym osiedlem i doskonałą infrastrukturą.

Data zakończenia: 2020 r.

Infrastruktura:

  • Ogród tropikalny, projekt krajobrazowy
  • Basen zewnętrzny z parkiem wodnym
  • Brodzik dla dzieci
  • Strefa do opalania i relaksu z leżakami
  • Bar przy basenie
  • Lobby, recepcja
  • Dozorca, ogrodnik
  • Kryty basen z podgrzewaną wodą
  • Centrum fitness z siłownią
  • Sauna
  • Łaźnia parowa rzymska
  • Gabinety masażu
  • Kawiarnia, bar witaminowy
  • Pokój zabaw dla dzieci
  • Grill
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Telewizja satelitarna
  • Internet bezprzewodowy
  • Generator prądu
  • Parking kryty
  • Parking zewnętrzny
  • Całodobowa ochrona i monitoring

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
