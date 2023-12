Incekum, Turcja

od €92,000

Poddaj się: 2023

Stay Property oferuje nowe apartamenty w Avsallare. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1. Powierzchnia apartamentów wynosi od 47 do 105,5 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 1600 metrów. Jeśli lubisz piaszczyste plaże, wybierz Avsallar: to w Avsallar najlepsze plaże w regionie. Obszar ten słynie z piaszczystych plaż i lasów iglastych, Avsallar słusznie zasługuje na tytuł najbardziej zielonego przedmieścia Alanyi. Znajduje się 20 km od centrum, na zachodzie, od Antalyi. Na lotnisko jest 95 km. Jest tu kilka doskonałych plaż - wzdłuż hoteli nad morzem, na kempingu wśród lasów sosnowych, w sąsiednim Injekum. Ten ostatni wyróżnia się drobnym piaskiem, idealnym do gier dla dzieci. Jest to jedna z najlepszych plaż na wybrzeżu Morza Śródziemnego w Turcji. W ostatnich latach na całym obszarze trwa aktywny rozwój, w tym rozwój wolnych odcinków dalej od morza. Nieruchomości w Avsallar są poszukiwane zarówno do wynajęcia, jak i do stałego pobytu. Jednocześnie Avsallar ma i potrzebuje infrastruktury do codziennego życia.