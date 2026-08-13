Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Nevşehir
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nevşehir, Turcja

;
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Uchisar Beldesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Uchisar Beldesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
$115,632
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Nevşehir, Turcja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się