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Długoterminowy wynajem will z widokiem na morze w Mugla, Turcja

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Bodrum
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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa Willa do Wynajęcia z 4 Sypialniami w Bodrum Yalıkavak Ta willa z 4 sypialniami i w…
$25,441
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Mugla, Turcja

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