Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mudurnu, Turcja

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ilica, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ilica, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/9
$146,280
