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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Milas, Turcja

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5 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Milas, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/2
Penthousy z Widokiem na Morze w Pobliżu Lotniska Bodrum Adabuku Adabuku stało się w ostatnic…
$167,981
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Mieszkanie 3 pokoi w Dorttepe, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Dorttepe, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/2
Apartament z 2 Sypialniami i Widokiem na Jezioro w Kompleksie Blisko Lotniska w Bodrum Regio…
$126,016
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Mieszkanie 3 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/3
Mieszkanie Inwestycyjne w Pobliżu Przystani Güllük w Milas Muğla Stylowy apartament położony…
$184,977
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Kuyucak Mevkii, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kuyucak Mevkii, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 3
Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of …
$1,15M
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Mieszkanie 4 pokoi w Dorttepe, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Dorttepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 3
Piękna niska rezydencja z basenem w malowniczej okolicy, Bodrum, Turcja Rezydencja oferuje …
$439,000
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