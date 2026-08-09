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Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Milas, Turcja

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penthouse’y
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1 obiekt total found
Mieszkanie 5 pokojów w Kuyucak Mevkii, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kuyucak Mevkii, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks mieszkaniowy domów szeregowych z prywatną plażą w Bodrum, Muğla, Turcja Luksu…
$996,445
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