Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Mezitli
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Mezitli, Turcja

Sklep Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Sklep 2 m² w Mezitli, Turcja
Sklep 2 m²
Mezitli, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 m²
Piętro 1
$162,49M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się