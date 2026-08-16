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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mentese, Turcja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Mentese, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mentese, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2/4
Rezydencja z pięknym widokiem na Morze Egejskie.Wygodne mieszkanie 1 + 1 w obszarze Akbuyuk …
$110,000
VAT
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