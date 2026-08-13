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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Marmaris, Turcja

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 11 000 m² w Marmaris, Turcja
Nieruchomości komercyjne 11 000 m²
Marmaris, Turcja
Pokoje 30
Sypialnie 30
Powierzchnia 11 000 m²
Liczba kondygnacji 2
30-Pokojowy Nadmorski Hotel z Potencjałem Inwestycyjnym na Sprzedaż w Orhaniye Orhaniye to w…
$11,00M
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