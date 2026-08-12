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Rezydencje nad morzem na sprzedaż w Marmara Region, Turcja

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1 obiekt total found
Rezydencja 15 pokojów w Fatih, Turcja
Rezydencja 15 pokojów
Fatih, Turcja
Pokoje 15
Sypialnie 12
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 850 m²
Liczba kondygnacji 3
Rezydencja historyczna w Fatih z widokiem na morze do odtworzenia dla dużych inwestycji Rezy…
$2,05M
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Parametry nieruchomości w Marmara Region, Turcja

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