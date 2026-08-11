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Lokale Biurowe w Maltepe, Turcja

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2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 478 m² w Maltepe, Turcja
Pomieszczenie biurowe 478 m²
Maltepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 478 m²
Liczba kondygnacji 29
Biura z Gwarancją Wynajmu w Pobliżu Głównej Drogi w Maltepe Biura premium położone sa w dzie…
$1,85M
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Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view w Maltepe, Turcja
Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view
Maltepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 5
The Office is in Maltepe , Istanbul's Asian side, which is becoming increasingly popular, an…
$662,000
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