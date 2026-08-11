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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Kusadasi, Turcja

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2 obiekty total found
Sklep 78 m² w Kusadasi, Turcja
Sklep 78 m²
Kusadasi, Turcja
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/5
Sklepy w Eleganckiej Dzielnicy w Kompleksie w Kuşadası Kuşadası znajduje się w pobliżu staro…
$251,162
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Nieruchomości komercyjne 6 000 m² w Kusadasi, Turcja
Nieruchomości komercyjne 6 000 m²
Kusadasi, Turcja
Pokoje 79
Sypialnie 79
Powierzchnia 6 000 m²
Piętro 1/6
Hotel na Sprzedaż Blisko Plaży i Morza w Kuşadası, Turcja Kuşadası to nadmorski region znany…
$6,47M
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