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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kumluca, Turcja

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mieszkania
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domy
3
8 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kumluca, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kumluca, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 58 m²
Cieszymy się, aby przedstawić Państwu wyjątkową okazję, aby kupić dom, który nie tylko stać …
$156,171
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Mieszkanie 3 pokoi w Kumluca, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kumluca, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 58 m²
Luksusowy apartament na pierwszej linii morza w Finica jest doskonałą inwestycją!Chcemy podz…
$159,642
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Mieszkanie 2 pokoi w Kumluca, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kumluca, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/5
$1,69M
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Willa 4 pokoi w Kumluca, Turcja
Willa 4 pokoi
Kumluca, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
$23,25M
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Willa 4 pokoi w Kumluca, Turcja
Willa 4 pokoi
Kumluca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z duszą w Karayoz - niebiańskie miejsce do życia i relaksu.Przestronna willa o powierz…
$525,000
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 2 pokoi w Kumluca, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kumluca, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/6
$163,968
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Mieszkanie 3 pokoi w Kumluca, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kumluca, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Projekt inwestycyjny jest budowany 300 metrów od morza w nowym obszarze na Finique, gdzie ni…
$186,022
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Willa w Kumluca, Turcja
Willa
Kumluca, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Przedstawiamy Państwu kompleks prywatnych willi, położony w odległości 200 metrów od Morza Ś…
$1,05M
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