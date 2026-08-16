Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kütahya
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Kutahya, Turcja

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kütahya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kütahya, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/2
$1,45M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Altintas, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Altintas, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowa rezydencja premium z basenem i garażem podziemnym, Altıntaş, Turcja Rezydencja oferuje…
$131,014
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kutahya, Turcja

z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się