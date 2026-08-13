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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kütahya, Turcja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kütahya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kütahya, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/2
$1,45M
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Parametry nieruchomości w Kütahya, Turcja

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