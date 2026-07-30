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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Konyaalti, Turcja

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nieruchomości komercyjne
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2 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 53 m² w Konyaalti, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 53 m²
Konyaalti, Turcja
Powierzchnia 53 m²
Lokale handlowe w nowoczesnym kompleksie w Konyaalti - inwestycja w miejscu, które działa dl…
$239,933
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Nieruchomości inwestycyjne 75 m² w Konyaalti, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 75 m²
Konyaalti, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 75 m²
Small- rodzinny projekt nad morzem w Antalya - Konyaalti, LimanNowy projekt mieszkaniowy w j…
$595,823
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