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Penthouse na Sprzedaż w Konak, Turcja

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1 obiekt total found
Penthouse 5 pokojów w Konak, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 276 m²
Piętro 45/46
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto, Zlokalizowane Blisko Metra w Izmirze, Konak Konak …
$1,76M
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