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Penthouse na Sprzedaż w Kas, Turcja

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1 obiekt total found
Penthouse 3 pokoi w Kas, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 3
Dwupoziomowy Apartament z 2 Sypialniami oraz Widokiem na Morze w Centrum Kaş, Antalya Kaş, p…
$292,206
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