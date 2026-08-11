Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kaş
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Kas, Turcja

;
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Nieruchomości inwestycyjne 2 m² w Kas, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 2 m²
Kas, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 2 m²
$7,15M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się