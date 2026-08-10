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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Karsiyaka, Turcja

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mieszkania
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18 obiektów total found
Bliźniak 6 pokojów w Karsiyaka, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 227 m²
Piętro 9/9
Nowy Dwupoziomowy Apartament z Widokiem na Morze przy Samej Plaży w Karşıyaka, Izmir Ten now…
$1,05M
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Mieszkanie 2 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/5
Nadmorskie Apartamenty w Pobliżu Udogodnień w Izmirze Kaşıyaka Te apartamenty w Izmirze znaj…
$305,118
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Mieszkanie 3 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2/5
Apartamenty na Sprzedaż w Budynku z Windą i Balkonem w Karşıyaka, Izmir Apartamenty znajdują…
$144,970
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 8/8
Nowo Wybudowany, Przestronny Apartament z Widokiem na Morze w Nadmorskiej Lokalizacji w Izmi…
$1,00M
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Mieszkanie 4 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/6
Apartamenty Blisko Morza z Parkingiem Wewnętrznym w Izmir Karşıyaka Te przestronne apartamen…
$337,583
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 4/2
OPIS: Na sprzedaż oferujemy przestronny apartament dwupoziomowy 3+1, położony w Bostanlı,…
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Altincag Nieruchomości
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Bliźniak 4 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 5/5
Nowe Dwupoziomowe Apartamenty w Pobliżu Wybrzeża w Izmirze Dwupoziomowe apartamenty w Izmirz…
$178,336
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Mieszkanie 4 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 5/7
Apartamenty na Środkowych Pietrach i Apartamenty Dwupoziomowe z Widokiem na Morze w Karşıyak…
$948,008
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Mieszkanie 3 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/6
Apartamenty na Środkowych Piętrach w Budynku z Windą w İzmir Karşıyaka Apartamenty znajdują …
$268,217
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Mieszkanie 4 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3/7
Nowe Apartamenty w Budynku z Windą w Centrum Izmiru, Karşıyaka Apartamenty znajdują się w no…
$379,086
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Mieszkanie 3 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/4
Apartament z Balkonem na Sprzedaż w Budynku z Windą w Karşıyaka w Izmirze Apartament znajduj…
$142,157
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Mieszkanie 3 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/7
Nowe Apartamenty w Budynku z Windą w Centrum Izmiru, Karşıyaka Apartamenty znajdują się w no…
$273,913
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Mieszkanie 7 pokojów w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 7 pokojów
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Piętro 6/7
Apartamenty na Środkowych Pietrach i Apartamenty Dwupoziomowe z Widokiem na Morze w Karşıyak…
$1,47M
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Mieszkanie 6 pokojów w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 6/7
Apartamenty na Środkowych Pietrach i Apartamenty Dwupoziomowe z Widokiem na Morze w Karşıyak…
$1,26M
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Mieszkanie 3 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3/7
Apartamenty na Środkowych Pietrach i Apartamenty Dwupoziomowe z Widokiem na Morze w Karşıyak…
$673,802
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Mieszkanie 2 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3/7
Apartamenty na Środkowych Pietrach i Apartamenty Dwupoziomowe z Widokiem na Morze w Karşıyak…
$379,086
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Mieszkanie 2 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2/4
Apartament z Balkonem na Sprzedaż w Budynku z Windą w Karşıyaka w Izmirze Apartament znajduj…
$83,990
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Mieszkanie 2 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Posiadaj dom w EKMAS Mavişehir, który wznosi się w najpiękniejszym miejscu Mavişehir, jednej…
$188,292
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Parametry nieruchomości w Karsiyaka, Turcja

z garażem
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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