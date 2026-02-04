Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Karaburun
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Karaburun, Turcja

2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Karaburun, Turcja
Willa 4 pokoi
Karaburun, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
$17,72M
Mieszkanie w Mordogan Mahallesi, Turcja
Mieszkanie
Mordogan Mahallesi, Turcja
Powierzchnia 375 m²
$4,43M
