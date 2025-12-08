Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Sisli
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Sisli, Turcja

6 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Gediz Sokagi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gediz Sokagi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/5
Apartament z 1,5 Sypialnią Blisko Metra w Stambule Apartament z 1,5 sypialni w Taksim Palas …
$942
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Gediz Sokagi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gediz Sokagi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/5
Umeblowany Apartament do Wynajęcia Długoterminowego w Dzielnicy Şişli Położone w Stambule, Ş…
$1,012
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Sisli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sisli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 42/48
Umeblowany Apartament z 1 Sypialnią i Widokiem na Miasto w Sinpaş Queen Residence w Şişli w …
$1,765
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Gediz Sokagi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gediz Sokagi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/5
Umeblowany Apartament Typu Duplex z 2 Sypialniami w Taksim Palas w Dzielnicy Şişli Apartamen…
$1,248
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Sisli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sisli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 19/50
Apartament z 1 Sypialnią i Widokiem na Panoramę Stambułu w Sinpaş Queen Residence, Şişli Ten…
$1,412
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Sisli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sisli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 20/50
Apartament z Widokiem na Miasto w Sinpaş Queen Bomonti w Stambule Apartament znajduje się w …
$1,412
za miesiąc
