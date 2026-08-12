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Apartamenty wielopoziomowe w górach na sprzedaż w Stambuł, Turcja

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Kucukcekmece
5
Beyoglu
3
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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5 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/28
$283,707
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Bagcilar, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Bagcilar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 5/19
$241,409
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 3
$430,651
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Beyoglu, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Beyoglu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 4/18
$463,949
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Apartamenty wielopoziomowe w Basaksehir, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe
Basaksehir, Turcja
$290,000
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Parametry nieruchomości w Stambuł, Turcja

z garażem
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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