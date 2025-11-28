Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Isparta
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Isparta, Turcja

Isparta
13
17 obiektów total found
Mieszkanie w Buyuk Gokceli, Turcja
Mieszkanie
Buyuk Gokceli, Turcja
Powierzchnia 496 m²
$1,07M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Isparta, Turcja
Mieszkanie
Isparta, Turcja
Powierzchnia 400 m²
$13,91M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Isparta, Turcja
Mieszkanie
Isparta, Turcja
Powierzchnia 489 m²
$8,17M
Zostaw prośbę
Sky ApartmentsSky Apartments
Bliźniak 6 pokojów w Isparta, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Isparta, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
$5,74M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Keciborlu, Turcja
Mieszkanie
Keciborlu, Turcja
Powierzchnia 2 m²
$1
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
$2,72M
Zostaw prośbę
MIPIFMIPIF
Mieszkanie 4 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
$4,14M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
$3,23M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
$2,03M
Zostaw prośbę
VernaVerna
Mieszkanie 4 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
$4,23M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Isparta, Turcja
Mieszkanie
Isparta, Turcja
Powierzchnia 440 m²
$7,54M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Akpinar, Turcja
Mieszkanie
Akpinar, Turcja
Powierzchnia 354 m²
$7,54M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Islamkoy, Turcja
Mieszkanie
Islamkoy, Turcja
Powierzchnia 510 m²
$2,09M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Sav, Turcja
Mieszkanie
Sav, Turcja
Powierzchnia 365 m²
$2,32M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
$3,48M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Isparta, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Isparta, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
$4,99M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Atabey, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Atabey, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
$4,10M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Isparta.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Isparta, Turcja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się