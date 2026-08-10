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Sklepy na sprzedaż w Gungoren, Turcja

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1 obiekt total found
Sklep 24 m² w Gungoren, Turcja
Sklep 24 m²
Gungoren, Turcja
Powierzchnia 24 m²
Liczba kondygnacji 4
Sklepy Oferujące Możliwości Inwestycyjne w Güngören w Stambule Merter znajduje się pomiędzy …
$501,750
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