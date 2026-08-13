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Mieszkania na sprzedaż w Gaziemir, Turcja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Gaziemir, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gaziemir, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/4
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Udogodnieniami dla Mieszkańców w Gaziemir, Izmir Gaziem…
$173,376
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