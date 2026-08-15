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Wille na sprzedaż w Foca, Turcja

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1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Foca, Turcja
Willa 6 pokojów
Foca, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 460 m²
Piętro 1/3
Przestronna, Wolnostojąca Willa z Parkingiem w Izmirze, Foça Ten projekt na nowo definiuje k…
$1,10M
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