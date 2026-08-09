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Domy nad morzem na sprzedaż w Fethiye, Turcja

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wille
44
bliźniaki
8
7 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 1/2
Wolnostojąca Willa z Krytym i Odkrytym Basenem w Faralya Fethiye Fethiye, dzięki swojej natu…
$993,096
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 4
Wolnostojąca Willa w Nagrodzonym Projekcie w Fethiye Ölüdeniz Wolnostojąca willa położona je…
$802,338
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa Willa z 5 Sypialniami, Widokiem na Morze i Basenem Infinity w Fethiye, Turcja Proj…
$1,14M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Faralya, Turcja
Willa 5 pokojów
Faralya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Nad morzem willa w Faralya - miejsce, gdzie natura staje się częścią twojego życiaSą miejsca…
$680,000
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Dom 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Dom 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa Willa Typu Yalı z Prywatnym Molo w Fethiye na Wyspie Knight Ta willa położona nad…
$2,55M
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Bliźniak 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/3
Dwupoziomowy Apartament z Widokiem na Morze, Blisko Promenady w Fethiye Fethiye to jedno z n…
$501,750
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne Wille Nadające się do Inwestycji w Fethiye Ölüdeniz Nieruchomości inwestycyjne w …
$800,587
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