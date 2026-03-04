Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Fethiye
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Fethiye, Turcja

nieruchomości komercyjne
4
Sklep Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Sklep 44 m² w Fethiye, Turcja
Sklep 44 m²
Fethiye, Turcja
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 2
Lokal Handlowy z Wysokim Potencjałem Zysku w Najbardziej Ruchliwej Części Fethiye, Çalış Çal…
$316,834
Zostaw prośbę
Sklep 100 m² w Fethiye, Turcja
Sklep 100 m²
Fethiye, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Sklepy Oferujące Wysokie Dochody i Duży Potencjał Klientów w Hisarönü, Sercu Ölüdeniz Fethiy…
$324,995
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się