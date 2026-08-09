Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Fethiye
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Fethiye, Turcja

;
nieruchomości komercyjne
5
Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Hotel 30 m² w Ölüdeniz, Turcja
TOP TOP
Hotel 30 m²
Ölüdeniz, Turcja
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 3
Projekt znajduje się w dzielnicy Hisaroniu w Fethiye. Obszar ten jest najbliżej dzielnicy mi…
$257,249
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
INEST HOMES
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się