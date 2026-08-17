Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Etimesgut
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Etimesgut, Turcja

;
Sklep Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Sklep 5 m² w Etimesgut, Turcja
Sklep 5 m²
Etimesgut, Turcja
Powierzchnia 5 m²
Liczba kondygnacji 18
Udział w Nieruchomości Komercyjnej z Wysokim Dochodem z Najmu w Ankarze Etimesgut Nieruchomo…
$31,675
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się