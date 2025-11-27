Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z tarasem na sprzedaż w Eskisehir, Turcja

3 obiekty total found
Willa 7 pokojów w Odunpazari, Turcja
Willa 7 pokojów
Odunpazari, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3/3
$8,06M
Willa 5 pokojów w Tepebasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Tepebasi, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Piętro 2/2
$6,67M
Willa 6 pokojów w Karagozler Mahallesi, Turcja
Willa 6 pokojów
Karagozler Mahallesi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
$29,59M
Parametry nieruchomości w Eskisehir, Turcja

