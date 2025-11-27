Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Eskisehir, Turcja

Tepebasi
33
Odunpazari
32
66 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3/4
$2,32M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie
Tepebasi, Turcja
Powierzchnia 2 m²
$22,68M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Odunpazari, Turcja
Willa 7 pokojów
Odunpazari, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3/3
$8,06M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3/3
$1,62M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Piętro 3/5
$2,15M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Mahmudiye, Turcja
Mieszkanie
Mahmudiye, Turcja
Powierzchnia 52 m²
$574,310
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Karagozler Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karagozler Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/3
$1,57M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/2
$1,39M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 7/8
$1,73M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 7/7
$3,19M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 5/7
$2,03M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/2
$1,45M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3/4
$2,96M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie
Tepebasi, Turcja
Powierzchnia 809 m²
$10,44M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/3
$2,73M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 6/7
$2,03M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/3
$6,38M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/4
$5,16M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Piętro 3/3
$6,61M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 4/5
$1,51M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Tepebasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Tepebasi, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Piętro 2/2
$6,67M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 5/5
$2,41M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Keskin Mahallesi, Turcja
Willa 6 pokojów
Keskin Mahallesi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/3
$14,50M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/4
$1,86M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/4
$7,14M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro
$2,03M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3/6
$2,73M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Karagozler Mahallesi, Turcja
Willa 6 pokojów
Karagozler Mahallesi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
$29,59M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
$3,48M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Willa 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 147 m²
$5,08M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Eskisehir.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Eskisehir, Turcja

z Taras
Tanie
Luksusowe
