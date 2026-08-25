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Lokale Biurowe w Esenyurt, Turcja

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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 107 m² w Esenyurt, Turcja
Pomieszczenie biurowe 107 m²
Esenyurt, Turcja
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 35
Biura z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Esenyurt, Stambuł Biura na sprzedaż znajdują się w d…
$232 317
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