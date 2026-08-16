Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Erzurum
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Erzurum, Turcja

;
Senkaya
5
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Gulveren, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gulveren, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Witamy w wyjątkowym życiu w Antalya. Ten wspaniały obiekt rozciąga się na 66 m2, oferując ha…
$174,497
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Gulveren, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gulveren, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Witamy w wyjątkowym życiu w Antalya. Ta znakomita nieruchomość obejmuje 160 m2, oferując har…
$616,557
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Gulveren, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gulveren, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Witamy w wyjątkowym życiu w Antalya. Ten wspaniały obiekt obejmuje 99 m2, oferując harmonijn…
$331,214
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie w Gulveren, Turcja
Mieszkanie
Gulveren, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Luksusowe mieszkania znajdują się w Kepez, Gulveren Sąsiedztwo, Antalya, w mieszanym komplek…
$577,004
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Gulveren, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gulveren, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Witamy w wyjątkowym życiu w Antalya. Ten wspaniały obiekt obejmuje 92 m2, oferując harmonijn…
$269,040
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Erzurum, Turcja

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się