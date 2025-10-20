Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Erdemli
  4. Mieszkania
  5. Bungalow

Bungalow na sprzedaż w Erdemli, Turcja

Bungalow Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bungalow 4 pokoi w Erdemli, Turcja
Bungalow 4 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Odległości Spaceru od Morza w Mersin Ayaş Mersin to jedno z miast idealnych na wakac…
$610,278
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się